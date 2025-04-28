Пиво и жир: врач рассказала, что влияет на рост бороды у мужчин

Многие мужчины мечтают о густой бороде, но далеко не у всех она растет так, как хотелось бы. Одни замечают, что щетина растет медленно, другие — что волосы на лице редкие и неравномерные. Почему так происходит и можно ли что-то с этим сделать, рассказала РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Первая и самая главная причина — это гены. Если у отца или дедушки была редкая борода, велика вероятность, что и у вас будет так же. Это не патология, а просто особенность, с которой придется смириться. Никакие масла, витамины и народные средства не смогут радикально изменить ситуацию, потому что фолликулы либо есть, либо их нет. В таком случае единственный работающий вариант — пересадка волос.

Однако генетика — не единственный фактор. На рост волос на лице влияет уровень тестостерона, а он, в свою очередь, зависит от образа жизни и от гликации белков на фоне длительного повышенного уровня глюкозы крови. Это преддиабетное состояние и сахарный диабет, которые вовремя не диагностированы. Если постоянно недосыпать, мало двигаться, неправильно питаться и жить в стрессе, то уровень глюкозы в крови будет повышаться, а уровень мужского гормона — снижаться, а вместе с ним — и активность волосяных фолликулов. Итог: борода растет медленно, неравномерно или вообще перестает расти.

Питание и лишний вес

Питание тоже играет важную роль. В современном рационе много продуктов, содержащих фитоэстрогены — растительные аналоги женских гормонов. Один из главных «врагов» мужских гормонов — пиво, в котором много эстрогеноподобных веществ. Если пить его регулярно, уровень тестостерона может снижаться, что скажется не только на бороде, но и на общем состоянии — появится лишний вес, снизится энергия, а живот может стать заметно больше.

«Лишний вес сам по себе тоже мешает нормальному росту волос на лице. Жировая ткань участвует в выработке эстрогенов, а чем их больше, тем меньше тестостерона. Это замкнутый круг, в котором чем больше вес, тем хуже растет борода, а чем хуже она растет, тем больше хочется найти простое решение. Но чудес не бывает — если причина в образе жизни, придется менять привычки», — сказала Сережина.

Что делать, если хочется улучшить ситуацию? Первое — проверить биохимию крови и гормоны. Даже если с ними все в порядке, стоит обратить внимание на питание, спорт и режим дня. Улучшение кровообращения, нормальный уровень физической активности и достаточное количество сна — все это влияет на уровень тестостерона. А если причина все же в генетике, придется либо смириться, либо рассматривать трансплантацию волос.