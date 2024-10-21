Питание и массаж: как сохранить хорошее зрение надолго

Врачом-офтальмохирург Татьяна Тимофеева заявила, что современные дети и подростки все больше времени проводят за компьютерами и гаджетами, у них быстрее падает зрение, но есть несколько способов сохранить здоровье глаз, сообщает «Вечерняя Москва».

Среди них эксперт выделила правильное питание, увлажняющие глазные капли, упражнения для глаз и, как ни странно, массаж шейно-воротниковой зоны. Он поможет восстановить кровообращение и микроциркуляцию в глазных сосудах. Также имеет смысл делать массирование точек на лице: на лбу, в височной части или между бровями.

«Звучит банально, но для сохранения здоровья своих глаз необходимо соблюдать режим! Так, достаточный сон позволяет глазам восстановиться. Помимо качественного ночного отдыха нужно за час до него отказаться от использования гаджетов», — добавила врач.

Что касается упражнений для укрепления мышц глаз, офтальмохирург порекомендовала следующее: можно плотно зажмурить глаза на несколько секунд, открыть их и водить вправо и влево, вверх и вниз по диагонали. Это поможет работать дополнительно мышцам, при помощи которых глаза поворачиваются, а также снять напряжение и усталость.