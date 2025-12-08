Петербуржцам пообещали поднять продолжительность жизни до 80 лет

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана заявил, что в 2025 году губернатор Андрей Беглов инициировал 10 стратегических программ по развитию города, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Один из основных пунктов этой программы и, скажем так, изюминка города — это здоровье петербуржцев. Он имеет большую социальную направленность и призван поднять продолжительность жизни горожан до 80 лет. Это больше, чем в целом по стране, но задача — чтобы горожане не просто доживали до этой цифры. Хочется, чтобы петербуржцы могли максимально ощущать вкус жизни», — сказал Сарана.

По его словам, на сегодня средняя продолжительность жизни в Петербурге составляет 76,3 года. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении определяется как предполагаемое количество лет, которое проживет новорожденный ребенок. Например, младенец, появившийся на свет в текущем году, предположительно достигнет возраста 76,3 года.

Цель комитета заключается в постоянном увеличении этой величины. Он стремится к этому, совершенствуя здравоохранение комплексно: от увеличения числа квалифицированных специалистов до модернизации оборудования в медицинских учреждениях. Все усилия направлены на приоритетное развитие профилактики заболеваний.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.