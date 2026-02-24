Петербургский пластический хирург забыл салфетку в груди у девушки в Туле

Женщина в Туле на протяжении года жила с салфеткой в груди. Ее забыл внутри пластический хирург во время операции в клинике в Санкт-Петербурге, сообщает Mash .

Девушке Екатерине вырезали молочную железу из-за опухоли в груди. После победы над раком она провела операцию по протезированию в одной из клиник Петербурга.

На протяжении первых шести месяцев девушка была довольна результатом. Но через некоторое время появились отеки, зуд. Также началось воспаление и общее недомогание.

Врач прописал антибиотики и сказал, что так тело реагирует на инородный объект. Но девушке лучше не становилось. Грудь начала увеличиваться. Появился гной. Кожа потемнела. Девушка пожаловалась хирургу на случившееся, но тот не стал исправлять ситуацию.

Имплант достали в иной клинике. Там нашли марлевую салфетку, оставленную хирургом.

Женщина начала судиться с врачом. Мужчину заставили выплатить 650 тыс. рублей компенсации. Однако он пытается оспорить решение.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.