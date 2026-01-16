Петербургские врачи спасли зрение подростку с травмой глаза после взрыва петарды

В Санкт-Петербургский педиатрический университет экстренно доставили 14-летнего Матвея из Нижегородской области с тяжелой травмой глаза после взрыва петарды. Врачи провели сложную операцию и продолжают бороться за восстановление его зрения, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В новогодние праздники подросток из Володарского получил тяжелую травму глаза из-за взрыва петарды. Несчастный случай произошел, когда мальчик попытался выяснить, почему не сработала пиротехника, и в этот момент произошел взрыв. Матвея срочно доставили сначала в Дзержинск, затем в Нижний Новгород, а после — в Санкт-Петербургский педиатрический университет.

Врачи университета, профессор Владимир Бржеский и заведующая офтальмологическим отделением Наталия Садовникова, отметили, что подобные тяжелые травмы у детей встречаются редко. Благодаря тому, что большинство инородных тел в глазу были металлическими, их удалось удалить с помощью магнита. Однако роговица была усеяна мелкими осколками, и врачи продолжают наблюдать за состоянием глаза, не исключая новых операций.

По словам Садовниковой, дети тяжело переносят подобные травмы, но после первой операции и установки защитной линзы Матвей быстро пошел на поправку. Мальчик признался, что больше не будет подходить к пиротехнике и постарается уберечь других детей от подобных ошибок. Врачи пока не дают точных прогнозов по восстановлению зрения, но отмечают положительную динамику. Матвею предстоит регулярное наблюдение в клинике до совершеннолетия.

