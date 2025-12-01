Петербургские врачи пересадили сердце пациенту с ВИЧ впервые в РФ

Петербургские врачи стали первыми в России, кто пересадил сердце пациенту с ВИЧ

Врачи Санкт-Петербурга впервые в РФ успешно осуществили пересадку сердца больному, инфицированному ВИЧ. Операцию провели специалисты из городского центра СПИД совместно с медиками Центра Алмазова, сообщает «Бриф24» .

Пациенту, которому была выполнена данная сложная процедура, ранее, около полутора лет назад, установили искусственный левый желудочек сердца. Необходимость в трансплантации возникла в связи с ухудшением состояния и развитием сердечной недостаточности.

«У этого пациента стабильная подавленная вирусная нагрузка, достаточный уровень CD4 лимфоцитов. Он прошел все необходимые медицинские исследования, и врачи Центра Алмазова приняли решение о возможности проведения трансплантации», — рассказала заведующая поликлиническим инфекционным отделением № 1, врач-инфекционист, к. м. н. Светлана Майорова.

Подчеркивается, что операция продолжалась более 12 часов. В настоящее время пациент находится под наблюдением в отделении. Данный случай демонстрирует, что пациенты с ВИЧ могут успешно переносить даже самые сложные хирургические вмешательства, включая трансплантацию органов, и возвращаться к полноценной, активной жизни.

