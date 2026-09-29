Петербургские врачи назвали 7 неочевидных поводов обратиться к ЛОРу

Головная боль, храп и изменение размера одного глаза могут быть связаны с заболеваниями уха, горла и носа. Врачи назвали семь симптомов, с которыми стоит обратиться к специалисту, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Оториноларинголог Егор Чекурда назвал первым поводом для обращения головную боль. Боль в области лба может указывать на воспаление лобной пазухи или доброкачественное образование, в затылке — на воспаление клиновидной пазухи. Шум в ушах также требует внимания: писк бывает ранним признаком снижения слуха, а пульсация может сопровождать заболевания слухового нерва и барабанной полости.

Неприятный запах изо рта иногда связан с хроническим тонзиллитом, воспалением пазух или инородным телом в носу, пояснил заведующий оториноларингологическим отделением Антон Курусь. Чекурда добавил, что при храпе врач может выявить сужение дыхательных путей и помочь предотвратить остановки дыхания во сне.

Изменение тембра и быстрая утомляемость голоса могут указывать на заболевания гортани, щитовидной железы и других органов шеи. По словам Чекурды, такие жалобы требуют осмотра гортани эндоскопом.

Если один глаз кажется больше другого, причина может быть в западении второго глаза из-за изменений верхнечелюстной пазухи, объяснил Курусь. Своевременное лечение может остановить процесс. Седьмой повод обратиться к специалисту — ощущение кома в горле. Чекурда отметил, что его могут вызывать стекание слизи по глотке или нарушения работы пищевода и желудка.

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