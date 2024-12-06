Петербург является одним из лидеров по количеству доноров крови в России
Число доноров крови в Петербурге превышает 50 тыс человек
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В Санкт-Петербурге один из самых высоких в России показателей количества доноров крови на 10 тысяч населения. Всего в Северной столице их более 50 тысяч, сообщает газета «Петербургский дневник».
Важную роль в этом играют волонтеры, которые активно помогают привлекать доноров на безвозмездной основе. День волонтера отмечается 5 декабря.
«Волонтерское движение в Санкт-Петербурге активно развивается, а волонтеры в службе крови — это новый формат работы с активными жителями города», — отметил вице-губернатор города Олег Эргашев.
В Петербурге работает Городская станция переливания крови и девять отделений в больницах.