Первый симптом вируса Коксаки у ребенка в Новосибирске приняли за ожог

В Новосибирске первый симптом вируса Коксаки у ребенка приняли за ожог. Из-за потерянного времени все тело малыша покрылось сыпью, сообщает Baza .

Родители и врачи не сразу поняли, что у ребенка вирусное заболевание. Небольшая ранка на пальце напоминала обычный термический ожог, который обычно проходит сам. Но через несколько дней палец сильно отек, а затем на теле малыша появилась сыпь. Особенно она была заметна на руках и ногах. В итоге педиатр диагностировал вирус Коксаки.

Сейчас ребенок получает необходимое лечение, но палец, с которого все началось, до сих пор не зажил: кожа продолжает отслаиваться.

Ранее несколько семей из России заболели вирусом Коксаки во время отпуска во Вьетнаме. Соотечественники пожаловались на высокую температуру, сыпь и язвы.

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