Первый ребенок с «болезнью 2-го скелета» из Подмосковья получил дорогое лечение

Юный пациент из Подмосковья с прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазией впервые получил дорогостоящую терапию препаратом «Паловаротен» благодаря фонду «Круг добра». Принимать препарат ребенок будет дома, врачи отделения ревматологии НИКИ детства подробно объяснили правила приема, дозировку, вручив родителям памятку. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия — это очень редкое и сложное заболевание, которое характеризуется развитием костей там, где их быть не должно: мышцах, сухожилиях, связках и других мягких тканях. Соединительная ткань постепенно превращается в кость. Это приводит к серьезным ограничениям движения и другим проблемам со здоровьем», — рассказала заведующая отделением ревматологии НИКИ детства, к. м. н. Ольга Ломакина.

С прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазией рождается 1 ребенок на 2 млн. В России насчитывается всего около 70 человек с этим диагнозом.

Паловаротен — это инновационное лекарство, которое воздействует на механизмы формирования костной ткани и помогает остановить патологический процесс. Получение такого лечения — большая надежда для семей, столкнувшихся с этим редким и тяжелым заболеванием. Фонд «Круг добра» продолжает свою важную работу, помогая детям получать доступ к необходимым медицинским препаратам и улучшая их шансы на полноценную жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.