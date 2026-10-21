Перинатальный центр в Коломне получил технику для помощи недоношенным детям

Коломенский перинатальный центр получил 24 единицы медицинской техники для помощи детям, родившимся раньше срока. Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отделениях и родильных залах Коломенского перинатального центра установили и ввели в эксплуатацию универсальные системы ультразвуковой визуализации, прикроватные мониторы, электрогидравлические операционные столы и анализаторы крови.

Один из аппаратов УЗИ экспертного класса используют в отделении для детей раннего возраста. Там обследуют детей, которым требуется динамическое наблюдение после выписки из перинатального центра и до трех лет. Оборудование помогает своевременно выявлять пороки развития и определять дальнейшую тактику ведения пациентов.

В августе и сентябре учреждение получило два наркозно-дыхательных аппарата, передвижной палатный рентгеновский аппарат, четыре высокочастотных аппарата искусственной вентиляции легких и пять специальных фетальных мониторов для наблюдения двуплодной беременности.

«Мы продолжаем оснащать наши перинатальные центры и роддома новой медицинской техникой. С начала года поставили в медорганизации Подмосковья 423 единицы оборудования для неонатологии на общую сумму 791 млн рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.