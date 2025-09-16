Перинатальный центр и детскую поликлинику обновят в Электростали

На встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с покинувшей пост главы городского округа Электросталь Инной Волковой и новым врио руководителя муниципалитета Филиппом Ефановым обсуждалась тема здравоохранения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В 2024–2025 годах был сделан ремонт в детской поликлинике ЦМСЧ №21 ФМБА России, в Электростальской больнице — поликлиники на улице Пушкина и улице Журавлева (детское отделение).

В областной больнице проводят обновление перинатального центра на улице Пушкина, детской поликлиники на проспекте Ленина (работы собираются закончить до конца 2025 года) и корпуса, где появится хирургическое отделение с новым аппаратом МРТ (объект планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году).

Проводится ремонт крыши в отделениях оказания психиатрической помощи, общей врачебной практики и Всеволодовской амбулатории. Работы собираются завершить в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.