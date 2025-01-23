Перинатальный психолог МОЦОМД рассказала будущим мамам о родах без боли и страха

22 января на базе женской консультации № 2 состоялась лекция перинатального психолога Лилии Иващенко на тему: «Роды без боли и страха». В уютной атмосфере специалист раскрыла важность подготовки не только тела, но и души к предстоящему событию. Участницы узнали о техниках дыхания и релаксации, помогающих контролировать ощущения и справляться с волнением. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосоквья.

«Я поделилась историями женщин, прошедших этот путь, показав, как осознанность и позитивный настрой меняют восприятие родов. Страх часто рождается из-за незнания, и я предложила методы его преодоления: визуализацию, медитацию и другие практики», — отметила психолог.

Особое внимание было уделено созданию поддерживающего окружения, способствующего комфорту во время родов. Специалист предложила список ежедневных практик для гармонии и уверенности, необходимых для рождения новой жизни. Этот уникальный подход вдохновил будущих мам, подарив им надежду и спокойствие перед началом нового этапа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.