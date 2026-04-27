Перепады температур опасны: кому могут навредить «погодные качели»

В группе риска от «погодных качелей» люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, пожилые и метеозависимые, у которых возможны обострения, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Резкие перепады температур могут быть опасны для нескольких категорий людей. В первую очередь это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертонией, ишемической болезнью сердца, перенесшие инсульт или инфаркт. Колебания давления и температуры вызывают скачки артериального давления и могут спровоцировать гипертонический криз или стенокардию», — сказала Уланкина.

Она добавила, что в группу риска входят также люди с метеозависимостью — у них такие «погодные качели» оборачиваются головной болью, головокружением или общей слабостью.

«Пожилые люди, чьи сосуды утратили эластичность, а системы адаптации работают медленнее, тоже тяжело переносят резкое потепление после заморозков. Кроме того, особого внимания требуют пациенты с бронхиальной астмой и хроническими болезнями легких — перепады температуры с сопутствующей влажностью могут спровоцировать бронхоспазм и обострение заболевания», — рассказала специалист.

Уланкина уточнила, что к перепадам температур чувствительны также пациенты с заболеваниями мышц и суставов (артроз, ревматоидный артрит). У них могут появиться или усилиться боли. Беременным женщинам также стоит быть осторожнее: гормональная перестройка делает их более чувствительными к погодным изменениям.

«Всем перечисленным категориям в дни резких температурных скачков следует избегать длительного нахождения на улице, не перегружать себя физически и обязательно контролировать артериальное давление, принимая назначенные врачом препараты без пропусков», — предупредила врач.

Столицу и область неожиданно накрыл апрельский снегопад. В регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Синоптики обещают, что непогода продлится до конца суток, а на следующей неделе снова будет тепло.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.