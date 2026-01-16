Переохлаждение и кризы: названы негативные последствия окунания в прорубь

Чаще всего после крещенских купаний люди попадают в больницу из-за переохлаждения, обострения хронических заболеваний, сердечно-сосудистых кризов и травм, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Чаще всего люди попадают в больницу из-за переохлаждения — если неподготовленный человек находится в ледяной воде дольше 1–2 минут, у него начинает резко снижаться температура тела, запускается цепочка реакций: сначала появляется неконтролируемая дрожь, затем наступает спутанность сознания, человек теряет координацию — конечности немеют, перестают “слушаться”, может не получиться выбраться самостоятельно из проруби», — пояснила Уланкина.

По ее словам, у детей, пожилых и людей с ослабленным здоровьем эти процессы развиваются особенно быстро. Дело может дойти до комы. Кроме того, после купаний нередко фиксируются обострения хронических заболеваний и острые инфекции.

«Люди часто поступают в больницу с обострением хронических заболеваний, ХОБЛ, ОРВИ, в том числе с пневмонией. Воздействие холода у неподготовленных людей может приводить к снижению местного иммунитета слизистых оболочек. Уже через 12–48 часов повышается температура тела, возникает кашель, одышка, у курильщиков и астматиков может развиться бронхоспазм», — сказала Уланкина.

Также врач обратила внимание на риск сердечно-сосудистых осложнений.

«Нередки и обострения сердечно-сосудистых заболеваний, так называемые кризы. Из-за резкого охлаждения возникает спазм сосудов, сильно повышается давление, возрастает риск аритмии. Инфаркты или гипертонические кризы у любителей “подогреться” спиртным особенно часты — из-за высокой нагрузки на сосуды и повышенного риска переохлаждения», — подчеркнула Уланкина.

Есть еще одна распространенная причина госпитализаций. На льду легко поскользнуться, особенно в условиях переохлаждения, когда организм реагирует на холод дрожью, ухудшением реакции и координации движений.

В ночь на 19 января православные россияне будут праздновать Крещение Господне. Это один из самых древних праздников христианской церкви. По традиции верующие окунаются в купель.

