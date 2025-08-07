Переносят до 90 заболеваний: почему нельзя кормить и трогать голубей

Директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности университета РОСБИОТЕХ, профессор Игорь Гламаздин заявил, что живущие на улицах городов сизые голуби — носители множества инфекционных заболеваний, по некоторым данным, около 90, сообщает Газета.ru .

«В связи с этим категорически не рекомендуется кормить голубей с рук, особенно детям, ввиду высокого риска передачи патогенов при прямом контакте», — сказал эксперт.

По его словам, одна из самых опасных «голубиных» инфекций — это орнитоз. Она передается аэрогенным путем и характеризуется поражением дыхательной системы, вызывает пневмонию и лихорадку.

Кроме того, голуби разносят сальмонеллез, клещей, блох и глистов. Их перья и помет содержат аллергены, способны спровоцировать астму и дерматит. Если контакт с птицей все-таки произошел, профессор посоветовал сразу вымыть руки с мылом или даже обратиться к врачу.