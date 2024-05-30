Переносящие лихорадку «клещи-монстры» атаковали Европу

Газета Sun со ссылкой на исследования ученых пишет, что такие клещи могут переносить смертельно опасную болезнь — конго-крымскую геморрагическую лихорадку.

Изначально эти крупные и агрессивные кровососущие жили в тропическом климате, например, в Африке и Юго-Восточной Азии, но недавно были занесены дикими животными в Европу.

Сейчас больше всего таких клещей в Испании и на юге Италии, еще они были обнаружены в Великобритании, Германии, Португалии, Швеции. Польша предупреждает, что кровососущие рода Hyalomma скоро доберутся и до ее территории.