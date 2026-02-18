Перегрузились мышцы: почему из-за использования смартфона начинает болеть шея

Специалисты в области неврологии отмечают устойчивую связь между распространением смартфонов и учащением жалоб пациентов на дискомфорт в области шеи и плечевого пояса. Длительное сосредоточение на экране формирует стойкую привычку к неправильной позе, что приводит к хронической перегрузке мышечного корсета. Невролог-реабилитолог Дмитрий Макаров рассказал РИАМО, как возникает боль в шее, и дал практические советы по ее предотвращению.

В естественном положении вес головы взрослого человека составляет около 5 кг, что не является проблемой для мышц шеи. Однако даже небольшой наклон вперед кардинально меняет нагрузку на позвоночные структуры. Научные данные свидетельствуют, что при угле наклона 15 градусов давление увеличивается до 12 кг, при 30 градусах — достигает 20 кг. Если же голова опущена примерно на 60 градусов, что типично при взгляде на телефон, шейный отдел испытывает нагрузку, эквивалентную 27 кг.

«Со временем из‑за такого перенапряжения появляется воспаление мышц, нарушается кровоснабжение», — рассказал Макаров.

Признаки развития нарушений

На начальном этапе проблема может проявляться чувством утомления и незначительной тяжести в верхней части спины. В дальнейшем нередко присоединяются головные боли, ощущение давления в затылочной области, а также покалывание в кончиках пальцев.

Постепенно мышечный тонус снижается, что визуально выражается в выдвижении головы вперед и сведении плеч. Как правило, страдает общая координация: становится сложнее удерживать равновесие при ходьбе. Наиболее риску подвержены подростки, которые в среднем проводят за экранами смартфонов и компьютеров от 5 до 7 часов ежедневно, что создает чрезмерную и продолжительную нагрузку на позвоночник в шейном сегменте.

Правила использования гаджета

В качестве основной профилактической меры эксперт рекомендует держать устройство на уровне глаз. В сидячем положении допустимый угол наклона шеи не должен превышать 7–10 градусов; лежа можно увеличить его до 15–20 градусов. Локти желательно фиксировать ближе к корпусу.

«Когда вы сидите, удобно опирать их на стол или подлокотники, а стоя — на грудь или колени», — уточнил Макаров.

Спину следует держать прямой, грудную клетку — расправленной, сохраняя естественный поясничный прогиб. Плечи должны быть опущены и расслаблены, поскольку излишнее напряжение трапециевидных мышц часто становится причиной головной боли и чувства онемения в верхних конечностях.

Использование специальной подставки для телефона или планшета позволяет зафиксировать экран на оптимальной высоте и разгрузить кисти рук. Если приходится долго стоять, можно одной рукой придерживать устройство, а другой — создать дополнительную опору, слегка уперевшись локтем, чтобы распределить усилие и снять напряжение с плечевого сустава.

Эти несложные приемы помогают поддерживать физиологически правильное положение тела в течение длительного времени.

