«Переедет к вам домой»: клещи на собаках легко попадают в квартиры после прогулок

Клещи пробудились и открыли сезон охоты. При этом они легко могут перебраться на человека через собаку или кошку. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал РИАМО, что будет, если не заметить клеща на шерсти домашнего животного.

«Домашних питомцев мы прививаем, вакцинируем и обрабатываем от блох и клещей не только ради их здоровья, но и ради собственного. Тот же самый клещ, прицепившись к нашей собаке во время прогулки, может на ней как на электричке переехать в наш дом», — предостерег Шеляков.

Он напомнил, что если кошка или собака спит рядом с вами ночью, то велика вероятность, что насекомое легко переползет в вашу постель и укусит вас.

«Это чревато заражением заболеваниями, которые переносят клещи, например, клещевой энцефалит. Весной клещи пробудились от спячки, в эту пору они голодны и очень активны в поисках жертвы», — пояснил специалист.

Перед прогулкой нужно тщательно обрабатывать своего питомца и собственную одежду. После прогулки внимательно проверяйте свою одежду, тело и своего домашнего любимца на наличие клещей.