Передвижной маммограф обследовал 14 жительниц в Старой Купавне

Передвижной маммограф продолжает работать в отдаленных населенных пунктах Богородского округа. 12 марта в Старой Купавне обследование прошли 14 человек, проект реализуется по программе «Здравоохранение Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Передвижной маммограф Ногинской больницы на постоянной основе выезжает в населенные пункты Богородского округа, чтобы повысить доступность медицинской помощи. Обследования проводят в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья».

12 марта в Старой Купавне мобильный комплекс принял 14 жительниц. Среди них была пожилая женщина, передвигающаяся на инвалидной коляске. Она поблагодарила специалистов за удобный формат выездных осмотров и внимательное отношение.

«Это очень удобно. До этого приходилось ездить в Ногинск, уходило много времени на дорогу. А здесь можно подойти к определенному часу, и специалист тебя примет», — сказала Валентина Штурбабина.

Высокотехнологичный комплекс нового поколения позволяет проводить исследования с минимальной лучевой нагрузкой и получать качественные изображения. Такой формат работы помогает выявлять онкологические заболевания на ранней стадии. При обнаружении патологии пациенткам дают рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.