Передача вируса в бессимптомную фазу: когда поцелуй может быть заразен

Врач Филева: человек может быть носителем вируса герпеса и не знать об этом

Даже если на губах нет высыпаний, риск заразиться, например, герпесом, при поцелуе все равно существует, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Заражение, например, герпесом, возможно даже при отсутствии видимых высыпаний. Вирус простого герпеса может находиться в латентной (скрытой) форме, когда он периодически активизируется и выделяется в слюну. Этот процесс называется бессимптомным выделением вируса», — сказала Филева.

Она добавила, что в этот период человек остается заразным, хотя сам может не испытывать симптомов и дискомфорта.

«Большинство случаев передачи герпеса происходит именно в бессимптомную фазу. Поэтому даже если у человека никогда не было „простуды“ на губах, он может быть носителем вируса», — рассказала врач.

Филева отметила, что для снижения рисков заражения важно укреплять иммунитет и избегать поцелуев при малейшем подозрении на герпес.

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Данный праздник придумали в Великобритании. По некоторым данным, инициатором дня стал стоматолог. Врач решил, что если люди станут чаще целоваться, то и за гигиеной полости рта начнут следить тщательнее, и к дантистам будут охотнее ходить.

Во многих городах в честь данного дня проходят конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.