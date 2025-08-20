Перечислены категории граждан, которым положено бесплатное протезирование зубов

Право на бесплатное протезирование зубов предоставлено Героям России, ветеранам труда, военным пенсионерам и другим лицам, имеющим особые заслуги, рассказал депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, передает RT .

«Это не просто льгота, а важная мера социальной защиты, которая позволяет сохранить здоровье и качество жизни наших граждан», — пояснил парламентарий.

Для оформления льготы необходимо обратиться в органы социальной защиты с соответствующим пакетом документов, включая заключение врача о необходимости протезирования. После рассмотрения заявления в течение десяти дней выдается талон, который позволяет провести процедуру в государственной стоматологической клинике.

«В рамках государственной программы предоставляются протезы из стандартных материалов, таких как акрил. Однако если у пациента есть медицинские показания, например аллергия, возможно изготовление конструкции из гипоаллергенных аналогов с компенсацией разницы в стоимости», — подчеркнул Чаплин.