Педиатры Подмосковья напомнили родителям о ревакцинации детей перед школой

Вакцинация — важнейшее достижение медицины. Во всем мире она является главным способом профилактики опасных инфекций, приводящих к тяжелым осложнениям, хроническим заболеваниям, инвалидизации, смертельным осложнениям. Все дети в 6 лет должны пройти ревакцинацию против кори, краснухи, паротита. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Если не провести ревакцинацию и надеяться на предыдущие прививки, ребенок может заболеть, так как поствакцинальный иммунитет, к примеру, к коклюшу угасает в течение 5-6 лет после последней прививки, которая делается ребенку в 18 месяцев», — подчеркнула врач-педиатр, вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова.

Специалист добавила, что в школе новых прививок уже не будет — только ревакцинация теми, что вводились ранее. Повторная прививка помогает усилить защиту и сформировать ребенку более надежный иммунитет.

В свою очередь главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева напомнила, что приходя в первый класс, дети попадают в новую для них среду, испытывают высокую интеллектуальную и эмоциональную нагрузку, стресс, не всегда легко проходят адаптацию и все это ослабляет иммунитет, делая организм более восприимчивым к болезням.

«Вакцинация играет важнейшую роль в формировании коллективного иммунитета. Предельно ослабленные или даже мертвые возбудители страшных заболеваний в составе вакцины обучают иммунную систему ребенка, чтобы впоследствии, при непосредственном контакте с ними, организм мог дать отпор», — заключила Одинаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным