Педиатры МОЦОМД прошли инструктаж по проведению телемедицинских консультаций

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) состоялся важный обучающий семинар, посвященный внедрению и совершенствованию практики телемедицинских консультаций в педиатрии. Ключевой целью мероприятия стало повышение квалификации врачей-педиатров в области дистанционного консультирования, что, в свою очередь, позволит расширить доступность специализированной медицинской помощи для маленьких пациентов, проживающих в отдаленных районах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Особое внимание было уделено вопросам соблюдения медицинской этики и конфиденциальности при работе с персональными данными пациентов. Наши врачи ознакомились с алгоритмами дистанционной диагностики и принятия решений в различных клинических ситуациях, а также с методами эффективного общения с родителями и детьми в онлайн-формате», — пояснила заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы МОЦОМД Татьяна Павлова.

Внедрение телемедицинских консультаций в практику МОЦОМД — это не просто следование современным тенденциям, а стратегически важный шаг, направленный на повышение качества и доступности медицинской помощи для детского населения региона. Это возможность оперативно получать консультации высококвалифицированных специалистов, не выходя из дома, что особенно актуально для семей с маленькими детьми, проживающих в отдаленных населенных пунктах городского округа Люберцы.

Телемедицинские консультации позволяют значительно сократить время ожидания приема, снизить транспортные расходы и минимизировать риски инфицирования в медицинских учреждениях. Кроме того, они открывают новые возможности для мониторинга состояния здоровья детей с хроническими заболеваниями и оказания им своевременной поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.