Педиатр в Подмосковье рассказала о защите детей от полиомиелита

Врач-педиатр детской поликлиники Анастасия Милюкова напомнила о вакцинации и правилах гигиены для профилактики полиомиелита в преддверии Всемирного дня борьбы с этим заболеванием, который отмечают 24 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Полиомиелит поражает нервную систему и может привести к параличу. Более 80% стран мира, включая Россию, свободны от заболевания, однако случаи по-прежнему регистрируют в Пакистане и Афганистане. Поэтому риск завоза вируса сохраняется.

Педиатр Анастасия Милюкова напомнила, что в России вакцинация против полиомиелита включена в Национальный календарь прививок. Детям делают прививки в 3, 4,5 и 6 месяцев, ревакцинацию проводят в 18 и 20 месяцев, а затем в 6 лет.

Для защиты от инфекции важно соблюдать график вакцинации и правила гигиены: мыть руки перед едой, после туалета и прогулок, тщательно мыть фрукты и овощи, пить только кипяченую воду.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом посвящен противодействию заболеванию. В этот день также вспоминают разработчиков вакцин Джонаса Солка и Альберта Сэйбина, а также Михаила Чумакова, который создал живую вакцину в СССР.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.