Педиатр Сайфулина рассказала, как безопасно отметить Ивана Купала

В День Ивана Купала, когда принято обливаться водой, рекомендуется носить легкую, светлую и свободную одежду, использовать солнцезащитный крем и головной убор, сообщила РИАМО врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

«В День Ивана Купала, когда принято обливаться водой, важно помнить о мерах предосторожности, чтобы избежать перегревания или заболеваний. Рекомендуется носить легкую, светлую и свободную одежду, использовать солнцезащитный крем и головной убор для защиты от ультрафиолетовых лучей», – сказала Сайфулина.

Она добавила, что для детей, которые могут быть более активными и подвижными во время обливания друг друга, важно обучить их правилам безопасности в воде, использованию плавательных средств и необходимости постоянного присмотра взрослых.

«В случае возникновения каких-либо симптомов заболеваний или травм после купания в пресных водоемах, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. При серьезных повреждениях или резком ухудшении состояния требуется медицинская помощь», – заключила педиатр.

Праздник Иван Купала, или, как еще его называют, Купальская ночь, — один из главных дней календаря славянских народов, который совпадает с Рождеством Иоанна Предтечи, крестившим Иисуса Христа в воде реки Иордан.

На Руси в этот день совершали различные обряды, собирали травы и прыгали через костер. В наше время в этот день принято ходить на водоемы, чтобы искупаться.