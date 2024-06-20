Педиатр Сайфулина посоветовала в начале отпуска избегать экзотических фруктов
Фото - © Unsplash.com
В начале отпуска родителям лучше ограничить употребление экзотических фруктов ребенком, сообщила РИАМО сообщила врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.
«После прибытия на место отдыха, ребенку нужно предоставить время на адаптацию, так как этот период наиболее раним и подвержен переохлаждениям, отравлениям и аллергическим реакциям», — предупредила Сайфулина.
Она добавила, что перед отпуском лучше посетить педиатра или терапевта, чтобы специалист посоветовал, что лучше взять с собой в конкретном случае.
«Врач порекомендует подходящее место отдыха, даст полезные советы и поможет собрать индивидуальную аптечку, учитывая особенности развития и медицинскую историю ребенка. Важно учесть предрасположенность к аллергии, астме и другим заболеваниям», — отметила педиатр.
Сайфулина уточнила, что также полезно взять средства для поддержания иммунитета.
«После окончания отпуска важно обратиться к врачу для проверки, чтобы удостовериться, что ребенок не привез нежелательные инфекции из отпуска. Будьте внимательны и аккуратны, ведь ваш отпуск на море должен пройти весело и безболезненно для ребенка», — заключила доктор.