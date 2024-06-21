Педиатр Сайфулина посоветовала не лечить самостоятельно детские отравления

Многие пытаются лечиться самостоятельно, недооценивая серьезность ситуации. Однако важно обратиться к врачу при любых симптомах отравления или расстройств пищеварительной системы у ребенка, сообщила РИАМО врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Марьям Сайфулина.

«Детское отравление требует особого внимания, так как может протекать более остро и быть опаснее для малышей», – сказала Сайфулина.

Она добавила, что симптомы рвоты и поноса могут сопровождать и другие заболевания, поэтому необходима консультация специалиста.

«Если у ребенка сильное отравление сопровождается затрудненным дыханием, сильными болями внизу живота, длительным повышением температуры, частой рвотой, нужно вызвать скорую помощь. В таких случаях очень важно обращаться к врачам для постановки диагноза и надлежащего лечения», – отметила доктор.

Сайфулина уточнила, что летом у детей могут возникать проблемы с работой пищеварительной системы намного чаще, чем в другое время года.

«Это связано с тем, что увеличивается риск аллергических реакций, которые могут проявляться не только насморком, отеком, сыпью, но также рвотой и поносом. Также при поездке на море, организм ребенка может негативно отреагировать на такие перемены как изменение климата, режима питания и другое качество воды», – пояснила педиатр.

Врач уточнила, что зараженные или несвежие продукты, ядовитые ягоды, растения увеличивают риск отравлений. Возможны и острые кишечные инфекции, которые чаще всего передаются контактным путем у малышей до трех лет или во время плавания в грязных водоемах.