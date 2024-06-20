Педиатр Сайфулина: кормление грудью снижает риск развития рака

Исследования показывают, что женщины, кормящие грудью, имеют меньший риск развития рака груди, яичников и других заболеваний, так как гормональный фон влияет на уровень эстрогена и циклы овуляции. Об этом сообщила РИАМО врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

Она добавила, что грудное вскармливание также помогает бороться с послеродовой депрессией благодаря выделению гормонов, таких как эндорфины, которые способствуют ощущению радости и улучшению настроения.

«Контакт ребенка с грудью сразу после рождения стимулирует выделение гормона окситоцина у матери, что помогает предотвратить послеродовые кровотечения и анемию за счет сокращения матки», — отметила педиатр.

Сайфулина рассказала, что также грудное вскармливание помогает уменьшить стресс и повышает уровень обоюдной привязанности между матерью и ребенком за счет более глубокого контакта «кожа к коже». Это способствует психологическому и физиологическому благополучию как матери, так и ребенка.

«Грудное вскармливание — ключевой фактор в формировании здоровья, привязанности и эмоционального благополучия как матери, так и ребенка, в поддержании здоровья и развития обоих. С течением времени и развитием ребенка состав грудного молока меняется. Молоко становится более питательным и энергетически ценным, соответствуя потребностям растущего малыша», — разъяснила специалист.

Врач добавила, что грудное молоко содержит иммуноглобулины, лизоцим, лактоферрин, живые лейкоциты и другие компоненты, которые защищают и укрепляют иммунную систему детей, предотвращая различные инфекции и заболевания.

Таким образом, грудное молоко представляет собой не только полноценное питание для младенцев, но и незаменимый источник защиты и поддержки для их здоровья и развития, заключила педиатр.