Педиатр рассказала, может ли человек повторно заболеть ветрянкой

Ветрянка — вирусное заболевание, которое часто вызывает вопросы, даже после подробных исследований. Одним из них является вопрос о повторном заболевании. Да, это возможно, хотя в 97% случаев иммунитет после перенесенной болезни устойчив, рассказала РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

«Однако вирус варицелла-зостер остается в организме, а при ослаблении иммунитета, особенно после 40–50 лет, может активироваться, вызывая опоясывающий герпес, а не ветряную оспу. В редких случаях, при недостаточном количестве антител, возможен и повторный случай заболевания», — объяснила врач.

Повторная ветрянка начинается как обычная простуда: головная боль, горло и температура. Через несколько дней появляется сыпь. Болезнь обычно длится около трех недель. Важно помнить, что при повторной ветрянке могут возникнуть осложнения, особенно у взрослых, что делает заболевание более тяжелым.

Осложнения после ветрянки

Некоторые из них включают воспаление слюнных желез, пневмонию, воспаление мозга и почек. Самым опасным осложнением является геморрагическая форма болезни, при которой везикулы наполняются кровью, и могут появиться кровотечения. При таких симптомах нужно немедленно обращаться к врачу.

Прививка от ветрянки: нужна ли она?

Прививка от ветрянки не обязательна, но она рекомендуется взрослым, особенно женщинам, планирующим беременность, а также детям, которые не перенесли это заболевание. Скоро эта прививка будет включена в Национальный календарь. Во многих странах мира эта вакцина входит в список обязательных. Инфекция является управляемой, однако существует риск серьезных последствий, в частности, смертельное — ветряночный энцефалит.

«Вакцинация предотвращает серьезные последствия заболевания, а вирус, попав в организм, остается в нем навсегда. Прививка дает ослабленный вирус, и иногда могут возникать симптомы, схожие с обычной ветрянкой, такие как сыпь или повышение температуры. В случае необходимости можно провести и экстренную профилактику, сделав прививку в течение 72 часов после контакта с заболевшим», — уточнила Морозова.

Бессимптомная ветрянка

Хотя это редкость, ветрянка может протекать бессимптомно или слабо выраженными признаками. Например, температура может быть незначительной, сыпь — не заметной, или болезнь может не сопровождаться зудом.

«Это особенно важно, если в группе, например, в детском саду, была вспышка болезни. В таком случае анализ на антитела поможет выяснить, перенес ли ребенок ветрянку», — отметила доктор.

Ветрянка оставляет стойкий иммунитет, но повторное заболевание возможно при слабом иммунитете. Важно помнить о возможных осложнениях и решении делать прививку, чтобы избежать тяжелого течения болезни.