Педиатр рассказала, как распознать пневмонию у ребенка

Пневмония — довольно часто встречающееся инфекционное заболевание у детей, которое без своевременного лечения может вызвать тяжелые осложнения. Как вовремя ее распознать и когда стоит срочно показывать ребенка врачу, сообщила РИАМО педиатр «СМ-Клиника» для детей Яна Тимина.

Опасность пневмонии у детей

По словам специалиста, пневмония — заболевание, при котором в альвеолах легких появляется воспаление, а газообмен нарушается. Возбудителями могут быть вирусы, бактерии, реже паразиты или грибки; нередко встречаются и смешанные варианты.

Главная опасность заболевания — выраженная воспалительная реакция, нарушение газообмена между легкими и кровью, и как следствие, снижение поступления кислорода к органам и головному мозгу. Грозные осложнения пневмонии — дыхательная недостаточность, абсцесс легкого, появление жидкости в легких (гидроторакс), которые могут привести к системным осложнениям.

У маленьких детей, напомнила врач, дыхательные пути узкие и короткие, а легочная ткань еще созревает. Поэтому инфекция быстрее спускается в нижние отделы дыхательной системы и вызывает нарушения дыхания.

Симптомы

Симптомы пневмонии неспецифичны и могут напоминать течение обычной вирусной инфекции: повышение температуры, слабость, снижение аппетита, кашель (не всегда выраженный), нарушения сна, одышку, боль в грудной клетке. При гриппе также бывает резкое ухудшение состояния, лихорадка, боли в мышцах и суставах, озноб.

«Вирусные инфекции, в том числе и грипп, могут осложниться течением пневмонии. Поэтому ребенка с ухудшением самочувствия важно показать врачу как можно раньше», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что у некоторых детей пневмония протекает скрыто: без высокой температуры, кашля, выраженных признаков интоксикации. А признаки «атипичных» форм можно обнаружить только по результатам лабораторной диагностики.

«Золотой стандарт» постановки диагноза — рентгенография органов грудной клетки, иногда требуется проведение компьютерной томографии (КТ).

Лечение

Тактика лечения зависит от тяжести состояния и вида возбудителя. Обычно терапия включает назначение необходимых антибактериальных и симптоматических препаратов, обильное теплое питье, постельный режим, проветривание комнаты, дыхательную гимнастику.

Поводом для срочной госпитализации, как рассказала Тимина, являются длительная лихорадка (три дня и более) выше 38,5 градусов, снижение сатурации ниже 95%, выраженная слабость, одышка, боль в груди, тахикардия. Госпитализация показана и при поражении нескольких долей легкого, наличии хронических заболеваний, а также у новорожденных и детей с низким весом.

Врач подчеркнула: самолечение при подозрении на пневмонию недопустимо. Только специалист может установить причину заболевания и подобрать правильную терапию.

