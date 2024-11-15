Педиатр: при диабете и ревматизме может родиться недоношенный ребенок

Наличие у матери хронических заболеваний, таких как гипертония, заболевания сердца, ревматизм или диабет может способствовать развитию недоношенности, сообщила РИАМО врач-педиатр, неонатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Мурзина.

«Оперативные вмешательства во время беременности, особенно в области таза или брюшной полости, также увеличивают этот риск. Если женщина перенесла острое инфекционное заболевание во время беременности, это может дополнительно осложнить ее состояние», — сказала Мурзина.

Она добавила, что причины рождения недоношенных детей разнообразны и включают как медицинские, так и социальные факторы. Одной из основных медицинских причин является многоплодная беременность, особенно при трех и более плодах, что значительно повышает риск преждевременных родов.

«Свою роль также играют инфекции половой системы, особенно мочевой системы, и различные аномалии развития матки, такие как отслойка плаценты и неправильное предлежание плода. Важным фактором является и внутриутробное инфицирование плода, а также недостаточное время между предыдущими родами, если оно составляет менее двух-трех лет, или если это четвертые роды и более», — рассказала неонатолог.

Мурзина подчеркнула, что социальные факторы также играют важную роль. Недоношенные роды могут быть связаны с тяжелым физическим трудом, недостаточным питанием или нехваткой витаминов.

«Также причина может быть связана с возрастом матери. Риск возрастает, если ей менее 18 или более 40 лет. Следствием недоношенности ребенка может стать и постоянный стресс или эмоциональные проблемы, связанные, например, с неблагоприятными условиями проживания или неполной семьей», — отметила специалист.

Врач предупредила, что для снижения риска преждевременных родов рекомендуется еще до планирования беременности пройти полное медицинское обследование и, при необходимости, провести лечение или коррекцию выявленных нарушений.

«Важно также соблюдать график медицинских осмотров во время беременности, питаться сбалансировано и находиться в спокойной обстановке. При высоком риске преждевременных родов, особенно в критические сроки беременности (на 2–3 неделе, с 4 по 12 неделю и с 18 по 22 неделю), желательно госпитализироваться в родильное отделение для поддержания здоровья матери и плода», — информировала Мурзина.

Она заключила, что важно также знать симптомы преждевременных родов, такие как спазмы или боль внизу живота, выделения из влагалища и сокращения матки, чтобы вовремя обратиться за помощью к гинекологу

17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей (World Prematurity Day). Дату учредили для того, что чтобы повысить осведомленность общества о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей. Ежегодно на Земле более 13 млн детей рождаются недоношенными — в среднем это каждый 10-й ребенок.