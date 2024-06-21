Педиатр Подмосковья рассказал о правилах поведения детей в грозу

На московский регион обрушились сильные дожди с грозами. Врач-педиатр НИКИ детства Подмосковья Георгий Цуркин назвал основные правила поведения в грозу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Если вас с детьми застала гроза на улице, обязательно прекратите подвижные игры, по возможности идите домой. Если вы далеко от дома, ни в коем случае не прячьтесь под одиноко стоящим деревом, держитесь подальше от линий электропередач, столбов, электропроводки, антенн, не вставайте у стен, рядом с которыми растет высокое дерево. В высокие деревья чаще всего попадает молния», — отметил врач.

По словам специалиста, стоит также избегать открытых мест: пляжей, лесных опушек, пустырей, поля. Если вы в воде, незамедлительно выходите из нее, плавать в грозу опасно, даже если очень жаркая погода.

«Выходите на берег, вытирайтесь и одевайте ребенка в сухое. Грозу лучше всего пережидать в автомобиле. Его корпус служит экраном от электрического разряда, а попадание молнии рядом с машиной не повредит пассажирам, так как резиновые покрышки не пропустят электричество внутрь автомобиля. Если вы оказались в парке или на природе, оптимальное место переждать грозу — какая-то низина, яма или овраг. Если их нет, то безопасно будет в зарослях кустарника или в густом скоплении небольших деревьев», — заключил доктор.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.