Педиатр перечислила критические периоды в развитии иммунитета у детей

Иммунитет ребенка — это важная и сложная система защиты организма, которая отвечает за сохранение здоровья и предотвращение заболеваний. Он обеспечивает распознавание чуждых веществ и микроорганизмов и их нейтрализацию. Однако иммунная система у детей не всегда функционирует так эффективно, как у взрослых, и претерпевает различные изменения в процессе своего развития, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

Работа иммунитета после рождения

Врожденный иммунитет у ребенка представляет собой первую линию защиты. Он включает механические барьеры, такие как кожа и слизистые оболочки, а также физиологические защитные механизмы: слюна, мокрота, желудочный сок и другие секреты, которые помогают удалять микробы.

«В этом процессе важную роль играют макрофаги — клетки, которые поглощают и уничтожают чуждые вещества. Однако в первые годы жизни защитные механизмы ребенка не так совершенны, как у взрослого человека, и поэтому дети особенно подвержены инфекциям», — объяснила педиатр.

Со временем у ребенка начинает развиваться специфический иммунитет, обеспечиваемый В- и Т-лимфоцитами. Эти клетки уже способны более точно распознавать вирусы и бактерии, создавать антитела, которые обеспечивают долгосрочную защиту. Однако процесс формирования полноценного иммунитета занимает несколько лет, и на этом пути существуют так называемые критические периоды, когда ребенок наиболее уязвим к заболеваниям.

Критические периоды

«Первый критический период начинается сразу после рождения. В первые недели жизни организм младенца сталкивается со множеством антигенов, которые могут вызвать реакции иммунной системы», — рассказала врач.

Второй период — это 3–6 месяцев, когда уровень антител, переданных от матери через плаценту и грудное молоко, начинает снижаться, а собственная иммунная система ребенка еще не полностью зрелая. Это время связано с повышенным риском развития респираторных инфекций.

«Третий критический период наступает в возрасте около 2 лет. В этом возрасте иммунная система, в том числе система местного иммунитета, все еще недостаточно развита, что делает детей более восприимчивыми к бактериальным и вирусным инфекциям», — добавила Морозова.

Следующий важный этап происходит в 4–6 лет, когда концентрация иммуноглобулинов в организме достигает нормы, а местный иммунитет становится более зрелым. В этот период дети начинают активно взаимодействовать с другими детьми в детских садах, что повышает вероятность заражения инфекциями.

«Адаптация к детским коллективам может занять несколько месяцев, и в этот период дети часто болеют респираторными заболеваниями. Однако с возрастом иммунная система становится более устойчивой, и ребенок становится менее уязвимым к распространенным инфекциям», — заключила специалист.