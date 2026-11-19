Развитие речи у детей индивидуально, поэтому Светлана Сизова рекомендует родителям не сравнивать ребенка с другими детьми. При этом важно учитывать возрастные ориентиры и понимание обращенной речи.

«Если к двум годам ребенок не произносит простые слова и не понимает обращенную к нему речь, это повод проконсультироваться со специалистом. Также тревожным сигналом является регресс — если ребенок перестал использовать слова, которые уже знал», — разъяснила педиатр.

По словам врача, молчание в год и три месяца само по себе не повод спешить к специалисту, если малыш все понимает и общается звуками. Если ребенок выполняет просьбы, знает названия предметов и откликается на имя, отсутствие слов, скорее всего, является вариантом нормы или временным этапом.

При любых сомнениях в развитии речи Сизова посоветовала обратиться к логопеду. Специалист либо подтвердит, что ребенок развивается в своем темпе, либо вовремя заметит физиологические проблемы, например особенности строения уздечки, или неврологические нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.