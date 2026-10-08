Педиатр Можайской больницы объяснила, когда насморк у детей опасен

Врач-педиатр детской поликлиники Можайской больницы Ольга Генералова рассказала, какие симптомы при насморке у детей требуют срочного обращения к врачу. Особое внимание нужно уделять младенцам до года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Насморк у детей чаще всего возникает как реакция на вирус или переохлаждение и проходит самостоятельно за неделю. Однако врач-педиатр детской поликлиники Можайской больницы Ольга Генералова предупредила, что за ним могут скрываться состояния, требующие немедленного внимания: детский организм реагирует на болезни иначе, чем взрослый.

«Основная опасность насморка у детей заключается не в самом течении из носа, а в возможных осложнениях и затруднении дыхания. Особую тревогу должен вызывать насморк у младенцев до года: из-за особенностей строения носоглотки у них очень быстро может развиться отит (воспаление уха) или воспаление околоносовых пазух», — отметила доктор.

Срочно обратиться к врачу нужно, если насморк длится дольше 10–14 дней без улучшения, появились густые выделения, боль в ухе или повторный подъем температуры. Другие тревожные признаки — затрудненное дыхание, одышка, вялость и отказ от еды. По словам педиатра, сильный насморк может приводить к нехватке кислорода, что сказывается на самочувствии, сне и развитии ребенка.

В большинстве случаев насморк проходит сам, но родителям важно следить за симптомами. Если они сохраняются или появляются новые, не стоит заниматься самолечением — ребенка необходимо показать педиатру, чтобы избежать серьезных осложнений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.