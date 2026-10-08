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В Луховицах монтируют трибуны и завершают инженерные системы стадиона «Спартак»

Строительная готовность стадиона «Спартак» на улице Пушкина, 12, в Луховицах превысила 90%. Реконструкцию планируют завершить до конца декабря 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На стадионе «Спартак» в Луховицах продолжается реконструкция. Подрядчик приступил к сборке и расстановке мебели. На объекте работают 50 человек и две единицы техники.

Строители завершают чистовую отделку, монтируют трибуны, слаботочные системы и инженерные коммуникации. Благоустройство включает устройство асфальтового покрытия, резинового покрытия беговых дорожек и шумозащитного забора. Также ведется отделка трибун.

Площадь реконструируемого здания трибуны с подтрибунным пространством составляет 3 912,90 кв. м. Работы финансируют из бюджета в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

После обновления «Спартак» станет многофункциональным комплексом для тренировок и выступлений местных команд, активного отдыха жителей и посещения спортивных соревнований. Завершить реконструкцию планируют до конца декабря 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.