Ефимов: в Молжаниновском районе построят современную станцию гортранспорта

На севере Москвы, в Молжаниновском районе, появится новая конечная станция для городского транспорта. Архитектурная концепция объекта уже прошла согласование. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что уже утверждена архитектурная концепция здания конечной станции городского транспорта.

«Объект расположится вблизи сооружения по адресу: Ленинградское шоссе, дом 300А, строение 29. Он станет важной частью развития местной улично-дорожной сети. Здесь организуют разворотную площадку для автобусов и электробусов, а также возведут само здание. Концепция разработана с учетом современных архитектурных тенденций», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Внутри здания предусмотрят комнаты отдыха для водителей, билетных контролеров и дежурной смены, помещение для приема пищи, медпункт, серверную, электрощитовую и санитарно-бытовые зоны.

Москва продолжает развивать инфраструктуру, чтобы наземный городской транспорт работал эффективнее. Конечные станции позволяют автобусам и электробусам начинать маршрут прямо в нужном районе, а водителям — комфортно отдыхать между рейсами. На сегодняшний день в столице насчитывается более 170 таких станций.

В Градостроительном комплексе столицы отметили, что внешний облик здания выдержан в современном стиле с использованием натуральных текстур. Металлокерамические кассеты с текстурой дерева — решение не только красивое, но и практичное: материал долговечен, устойчив к погодным воздействиям и не требует сложного ухода. Контраст светлых и темных тонов создаст динамичный визуальный ритм и обеспечит гармонию с окружающей застройкой.

Главным материалом фасадов станут металлокерамические кассеты двух оттенков — «Светлый орех» и «Темный орех». Цоколь облицуют темной керамогранитной плиткой. Оконные рамы окрасят в черный, а остекление выполнят из тонированного стекла — это снизит солнечную нагрузку на помещения внутри.

Новый объект улучшит транспортное обслуживание северной части города и повысит комфорт работы водителей и персонала наземного городского транспорта.