Ветврач назвал оптимальное время для игр с кошками и собаками

Кинолог, ветеринарный врач Владимир Уражевский рекомендовал уделять играм с питомцем от получаса до двух часов в день. Если времени нет, лучше отложить покупку животного, сообщает «Абзац» .

По словам специалиста, единых утвержденных стандартов продолжительности игр нет. Обычно владельцы проводят с животными столько времени, сколько могут себе позволить.

Кошки и собаки нуждаются во внимании, особенно в возрасте двух-трех месяцев, когда у них формируется характер. Уражевский посоветовал не ограничиваться лаской и использовать развивающие игрушки.

«Желательно общаться с питомцем уже утром, когда завтракаете, или когда приходите домой с работы. Полчаса, час или два часа — это оптимальное время, которое нужно проводить с животным. А если такого времени нет, то лучше не заводить ни котенка, ни щенка, дождаться, когда у вас изменятся обстоятельства, увеличится семья, подрастут дети или вы пойдете на пенсию», — объяснил ветврач.

Эксперт добавил, что частое отсутствие хозяина дома заставляет животное мучиться от скуки и дичать. Игры с кошкой организовать проще: с ней можно взаимодействовать даже во время просмотра телевизора.

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