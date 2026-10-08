Дикая пассажирка устроила дебош в автобусе и сбежала через форточку на Урале

В екатеринбургском автобусе маршрута № 93 дикая пассажирка устроила скандал, после чего сбежала через форточку с телефоном водителя, сообщает E1.ru .

Скандальная пассажирка была одета в красные штаны и леопардовую шуб. Она зашла в салон примерно в 13:03 и встала в проход между рядами. Почти сразу у нее произошел конфликт с одним из пассажиров. Судя по видео из автобуса, парню не понравилось, что она облокотилась на спинку его сиденья. Женщина убежала в переднюю часть автобуса, к кабине водителя.

«Она стала требовать, чтобы ей немедленно открыли двери. А наш сотрудник отказался это делать, потому что по правилам нельзя выпускать пассажиров за пределами остановок. Однако она настаивала и решила самостоятельно выбраться из салона через форточку», — уточнили в транспортном предприятии «Уралтрансгрупп».

На видео из салона видно, что водитель пытался образумить женщину, он держал ее за руку. Но пассажирка вырвалась и вылезла на улицу прямо на проезжую часть. Она также зачем-то схватила мобильный телефон водителя, лежавший на передней панели, и швырнула аппарат на асфальт.

Водитель включил аварийку и вышел из автобуса. Тогда неадекватка зашвырнула его телефон обратно и ушла. Кроме того, она сняла автобус на свой мобильник и показала мужчине неприличный жест.

«По итогу разбит дорогой мобильный телефон. Мы, разумеется, планируем обратиться с заявлением в полицию на действия этой гражданки. Но если она хочет урегулировать конфликтную ситуацию, пусть обратится к нам на предприятие», — подчеркнул директор «Уралтрансгрупп» Александр Мохов.

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