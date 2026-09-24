Педиатр Можайска назвала признаки опасной лихорадки у детей

Педиатр Можайской больницы Наталья Никиреева объяснила, при каких симптомах лихорадки у ребенка нужно срочно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Повышение температуры помогает организму бороться с вирусами и бактериями. По словам педиатра Можайской больницы Натальи Никиреевой, оценивать нужно не только показания термометра, но и общее состояние ребенка.

«Срочно обращаться к врачу нужно, если температура выше 39 градусов не сбивается жаропонижающими, а также при появлении любого из этих признаков: судороги, сильная головная боль или сыпь в виде синячков, которая не бледнеет при нажатии. Поводом для немедленного звонка в скорую является спутанность сознания, затрудненное дыхание, отказ от питья и признаки обезвоживания (сухой подгузник дольше 4–6 часов, сухие губы, плач без слез). Особенно внимательно стоит следить за детьми до трех месяцев: любой подъем температуры у них — повод немедленно показать их педиатру», — отметила врач.

В большинстве случаев высокая температура проходит за несколько дней вместе с основным заболеванием. Никиреева посоветовала давать ребенку больше жидкости, не кутать его и применять жаропонижающие по назначению врача.

Если ребенок ведет себя необычно или выглядит слишком вялым даже при невысокой температуре, следует проконсультироваться со специалистом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.