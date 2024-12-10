Педиатр Морозова рассказала, как лечить ротавирусную инфекцию у ребенка

Одной из самых распространенных болезней желудочно-кишечного тракта у детей до двух лет является ротавирусная инфекция. Важно правильно и своевременно принимать меры, чтобы облегчить состояние ребенка, рассказала РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

Опасность инфекции и симптомы

Ротавирусная инфекция становится причиной диареи в 40-60% случаев у детей. Из-за этого ребенка могут даже госпитализировать, чтобы не допустить опасного обезвоживания организма. Инкубационный период болезни составляет от нескольких часов до трех суток и проявляется яркими симптомами: резкое повышение температуры тела, рвота и диарея. У взрослых болезнь протекает похоже, частота стула составляет 4-5 раза в день, а у детей — до 20 раз в день.

«Диарея продолжается от трех дней до двух недель. Характерным симптомом ротавируса является желтый, водянистый стул с кислым запахом. Нередко заболевание сопровождается лихорадкой до 38°С и выше, повышенным газообразованием и общей слабостью. В большинстве случаев прогноз благоприятный, но обезвоживание, вызванное потерей жидкости из-за рвоты и диареи, может привести к тяжелым последствиям. Особенно это опасно для детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом», — рассказала Морозова.

Как победить ротавирус

Ротавирусную инфекцию не лечат какими-то специфическими препаратами. Основной терапией является отпаивание — восстановление потерянной жидкости. Зараженному ребенку нужно давать пить небольшими порциями, ориентируясь на 50-60 мл воды на килограмм веса в сутки. В тяжелых случаях проводят внутривенную регидратацию (ставят капельницу — ред.).

Для снижения температуры используют жаропонижающие, преимущественно свечи или инъекции. Также допустимо применять адсорбенты, такие как «Смекта». Антибиотики и препараты, замедляющие перистальтику, противопоказаны, так как они могут ухудшить состояние.

Важную роль играет диета. На время болезни исключают молочные продукты, кроме грудного молока, а также сладкое, жирное, бобовые, выпечку и крепкие бульоны. Еду дают малыми порциями, начиная с разваренных каш и овощных пюре, постепенно добавляя сухари, галеты, нежирное мясо и творог.

Как защититься от инфекции

Заразиться ротавирусом легко: вирус передается через воду, еду, грязные руки, а иногда воздушно-капельным путем. Минимизировать риск помогут правила гигиены: кипяченая вода, мытые овощи и фрукты, использование отдельных предметов для больного. Однако даже такие меры не дают полной гарантии.

Для детей раннего возраста доступна вакцинация. Она не исключает вероятность заражения, но защищает от тяжелых форм болезни и сохраняет иммунитет на несколько лет. Вакцинацию начинают в 6 недель, и ее необходимо закончить в 8 месяцев. Применяются оральные вакцины (капли в рот — ред.).

Ротавирусная инфекция — опасное заболевание, но своевременное лечение и профилактика помогают избежать серьезных последствий.