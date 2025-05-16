Педиатр Морозова рассказала о главной опасности ротавируса у детей и взрослых

Лето, солнце, теплое море и фрукты кажутся идеальной картиной отдыха, но именно тогда возрастает риск заразиться ротавирусной инфекцией — одним из самых распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно среди маленьких детей, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

«На жаре бактерии и вирусы размножаются быстрее, а пища портится гораздо легче. Море, общие бассейны, плохо вымытые фрукты, не прокипяченная вода — все это становится благоприятной средой для передачи ротавируса. Даже строгое соблюдение правил гигиены не всегда способно полностью обезопасить от заражения», — сказала Морозова.

Она предупредила, что болезнь начинается стремительно: в течение нескольких часов или дней после заражения появляются резкая боль в животе, частая рвота и водянистая диарея с кислым запахом. Температура тела может подниматься выше 38 градусов, часто наблюдаются слабость и вздутие живота.

По ее словам, у взрослых заболевание проходит легче, а у детей оно может быть особенно тяжелым — стул до 20 раз в сутки, сильное обезвоживание и риск госпитализации.

Как уточнила доктор, продолжительность болезни — от 3 до 7 дней, но заразным человек остается еще несколько недель после исчезновения симптомов.

«Главная угроза — обезвоживание. Потеря жидкости и электролитов приводит к нарушению работы сердца, почек и нервной системы, особенно у маленьких детей и пожилых людей. В тяжелых случаях могут развиваться осложнения — гастроэнтерит или энтероколит», — заключила Морозова.