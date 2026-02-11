Педиатр из Подмосковья рассказала, как помочь ребенку при примерзании языка к металлу

Педиатр КДЦ «Ромашка» Оксана Абрамина объяснила, что делать, если у ребенка на морозе язык прилип к металлической поверхности, и как избежать травм, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С наступлением морозов дети часто сталкиваются с ситуацией, когда язык прилипает к металлическим предметам на улице. По словам педиатра КДЦ «Ромашка» Оксаны Абраминой, это происходит из-за того, что металл быстро отводит тепло, а влага на языке мгновенно замерзает, образуя ледяную связь.

Врач советует не пытаться оторвать язык силой, чтобы не повредить слизистую и не вызвать кровотечение. Лучший способ — аккуратно полить место контакта теплой (не горячей) водой или подышать на него теплым воздухом, чтобы лед растаял естественным образом.

После освобождения языка рекомендуется прополоскать рот теплой водой и избегать горячей, кислой и острой пищи в течение суток. Если появились сильная боль, отек, кровотечение или затруднения при приеме пищи, необходимо обратиться к врачу.

Для профилактики подобных случаев важно заранее объяснить ребенку, почему нельзя прикасаться языком к металлу на морозе, и напоминать об этом перед прогулками.

