Педиатр из Можайска объяснила правило ладони для детей

Педиатр детской поликлиники Можайской больницы Светлана Сизова рассказала, как определить размер порции для маленьких детей с помощью «правила ладони». Такой подход помогает избежать переедания и дефицита питательных веществ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Здоровое питание в детстве закладывает основу физического и умственного развития. Важно не только качество рациона, но и объем порций. Слишком большое количество еды может привести к лишнему весу, а слишком маленькое — к нехватке витаминов и энергии.

Врач рекомендовала ориентироваться на размеры руки ребенка.

«Есть простой способ, как понять, сколько положить в тарелку. Просто посмотрите на ручки вашего ребенка. Кусочек мяса или рыбы должен быть размером с его ладошку. Кашу или макароны отмеряйте детским кулачком, а вот овощей можно давать сколько угодно!» — пояснила Светлана Сизова.

Она подчеркнула, что потребности детей и взрослых существенно различаются. Ребенку 2–3 лет требуется значительно меньше калорий, чем взрослому человеку. По словам врача, умение прислушиваться к сигналам голода и насыщения помогает сформировать здоровые пищевые привычки и служит профилактикой ожирения.

