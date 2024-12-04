Педиатр из Электростали рассказала, как укрепить иммунитет детей в период холодов

Педиатр из Электростали поделилась важными правилами, которые помогут родителям укрепить иммунитет своих детей и защитить их от вирусов в период сезонной заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заведующая, врач педиатр отделения по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях, заслуженный работник здравоохранения Московской области Татьяна Сорокина рассказала, что одним из ключевых аспектов крепкого иммунитета является сбалансированное питание: в рацион ребенка должны входить все необходимые витамины и минералы.

Питание должно быть разнообразным, а также включать фрукты, овощи, белки и злаки. Также у ребенка должна быть регулярная физическая активность, которая укрепляет мускулатуру и способствует хорошему самочувствию.

Кроме того, на иммунную систему положительно влияют прогулки на свежем воздухе и активные игры. Особое внимание стоит уделить режиму и качеству сна, чтобы ребенок мог полноценно восстановиться. Своевременные прививки и соблюдение гигиенических норм также помогут минимизировать риск заболеваний.

Эти простые правила помогут родителям заботиться о здоровье своих детей, обеспечивая им сильный иммунитет на весь холодный сезон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.