Пациенты противотуберкулезного стационара прослушали лекции о своем заболевании

«Очень важно объяснить нашим уже заболевшим пациентам, что туберкулез не приговор. В наше время туберкулез можно полностью вылечить, а также принять меры для предотвращения его возвращения», - подчеркнул главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

На конференции с пациентами врачи отвечали на самые распространенные вопросы: «Почему я заболел туберкулезом?», «Как жить после стационарного лечения от туберкулеза?», а также делились информацией о санаторно-курортном и хирургическом лечении туберкулеза. Противотуберкулезный диспансер напоминает о важности прохождения профилактического обследования на туберкулез раз в два года, а также о необходимости обратиться к врачу при появлении первых симптомов.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.



«И главы (горокругов – ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», - сказал Воробьев.