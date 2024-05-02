Благотворительный маркет работает на фестивале «Пасхальный дар»
Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Благотворительный маркет работает на Тверской площади во все дни фестиваля «Пасхальный дар» с 28 апреля по 5 мая, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».
Его двери открыты ежедневно с 11:00 до 21:00. Основные активности проходят в период с 12:00 до 19:00.
На прилавках шале можно найти уникальные товары ручной работы: от игрушек до предметов декора, украшений и картин, которые произвели подопечные благотворительных фондов. Полученная выручка пойдет на помощь нуждающимся.
Ассортимент включает в себя разнообразные сувениры, вязаные игрушки, пасхальные символы, украшения, предметы декора для дома, кухонную и садовую утварь, посуду, свечи, мыло ручной работы, саше, расписные платки и другие аксессуары, картины и календари.
Сувенирную продукцию авторства своих подопечных на маркете представляют более 30 НКО.
Гости также могут перекусить в шале с едой и напитками, а также купить свежую пасхальную выпечку: монастырские и заводские куличи.
Все подробности находятся на сайте «цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».