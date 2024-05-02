Матвиенко: после СВО нужен трибунал, где осудят виновных в трагедии в Одессе

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что по итогам проведения российской спецоперации на Украине необходимо провести большой трибунал, на котором нужно рассмотреть все преступления киевского режима. Об этом сообщает Life.ru .

«И одним из центральных, краеугольных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по страшному преступлению 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов», — сказала Матвиенко.

По ее словам, у этой трагедии нет срока давности. Виновные в ней не уйдут от ответственности. При этом она высказала убежденность, что «позорное бездействие», которое наблюдается в международных и европейских институтах по вопросам событий в Одессе, позже получит правовую оценку.

10 лет назад, 2 мая 2014 года, одесситов заживо сожгли в Доме профсоюзов за пророссийскую позицию. Виновные в преступлении все еще не наказаны.