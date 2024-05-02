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Свыше 35 км дорог построят в Новой Москве в 2024 году

В текущем году в Троицком и Новомосковском округах столицы будет построено более 35 км дорог, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Самый масштабный объект — первая очередь автодороги Мамыри — Пенино — Шарапово. Это дублер Калужского и Киевского шоссе», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

В этом году планируется закончить два этапа обновления улично-дорожной сети города Троицка. Там появятся дополнительные выезды на Калужское шоссе, которые соединят трассу с Октябрьским проспектом на севере и юге напрямую.

В поселении Мосрентген построят и реконструируют 8 км дорог. Там создадут магистральную улицу, прямой съезд с дублера МКАД, выезды на Калужское шоссе, транспортную развязку. А также сделают удобные выезды из жилых кварталов.

Будет обновлена часть дорог в Коммунарке. Так, закончатся работы по реконструкции части дороги Калужское шоссе — д. Бачурино — а/д Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.